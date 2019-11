Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kolm kavalpead püramiidskeemi lõid 

Kust tuleb raha, et toetusi jagada, küsib Sõnumed. Kolmik selgitas, et iga Õnnela liikmeks astuja peab tasuma esmalt kümme krooni ja andma kohustuse, et edaspidi annab igas kuus kolm krooni ja 34 senti vähemalt 300 korda. Seda raha tuleb Õnnelale maksta ka siis, kui ise oled juba toetust saanud. Selliselt kogutud summaga siis jagataksegi toetusi. Kuid alles siis, kui ühingul on vähemalt 300 liiget.