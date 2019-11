PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 11. november 

Emotsioneerides teed asjad enda jaoks hullemaks. Tööd võivad tunduda keerulisemad ja aeganõudvamad ning probleemid tõsisemad, kui need tegelikult on.

Proovi tegutseda tasa ja targu, mõistuspäraselt. Lihtsam on rahulikuks jääda juhul, kui teised inimesed ümberringi on närvilised - siis võtad enda peale tasakaalustaja rolli.

Mingid vanad teemad võivad esile kerkida. See on üllatav – olid arvanud, et kõik on lahendatud, ent nüüd algab see jama uuesti! Sinu võimuses on asjale otsustav punkt panna.