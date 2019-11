Aasta isa Arvi Karotam: esikohal on minu jaoks alati kodu ja pere 

„Kui poisid olid väikesed, siis õhtul töölt koju tulles oli minu ülesanne pesta mähkmeid ja riivida oma aiamaal kasvatatud porgandit,“ meenutab aasta isa Arvi Karotam (64). Elus paljusid nõudlikke ja tähtsaid ameteid pidanud mees on alati seadnud esikohale pere heaolu.

„Mulle on alati meeldinud kodus toimetada ja abikaasale toeks olla,“ sõnab Arvi, lisades et mähkmetepesemine ning teiste naiste pärusmaaks arvatud koduste tööde tegemine ei ole kunagi tema meheliku uhkuse pihta käinud. „Minu abikaasa Ülle on väga hea kokk ja koduhoidja, mina teen abitöid – aitan koristada tube, pesen nõusid... Üheskoos hoolitseme aia eest.“

Ka kaksikud pojad, Marko ja Tarmo, on juba pisikesest peale olnud emale-isale abiks. „Oleme suutnud toimetused nii ära jagada, et igaühel on oma roll ning keegi ei tunne, et tema õlgadel on liiga suur koorem. Kui kellelgi on raske, siis teised toetavad ja abistavad,“ annab Arvi hea vihje, kuidas pereelu hästitoimiva ja harmoonilisena hoida. „Pere nõuab tööd, pühendumist ning oskust andestada, kui keegi eksib,“ lisab ta. Raskused lähevad mööda ja ununevad, kui neid perega ühiselt ületada.