Juuksurid ja stilistid kiidavad presidendi soengut: see on efektne ja julge! 

„Ma usun, et kõige kaunim soeng on see, mis sobib. Pole mõtet teha ülitrendikat lõikust, kui see kandjale ei sobi. Presidendi soeng peab olema personaalne ja korrektne. Vähemalt teoorias on see nii,“ arutleb moelooja Tim Bluz president Kersti Kaljulaidi soengutrendide üle.

Meie presidendi kohta jagub tal vaid häid sõnu, kuid ta toob ka vastupidise näite Ameerikast, kus praegu Valges Majas ilma tegeva presidendist ärimehe Donald Trumpi soeng mitte ainult ei muutunud internetis ülipopulaarseks, vaid muutis ta ka komöödiategelaseks. „See võiks tulla kasuks, kui ta oleks mingi telesarja staar, kuid poliitilises karjääris on selline reputatsioon kahtlane ja isegi diskrediteeriv,“ sõnab Bluz.

„Oma ametiaja jooksul on Kersti Kaljulaid demonstreerinud üllatavalt palju soengumuutusi. Minu meelest on väga tore, et ta tunneb huvi eksperimenteerimise vastu ning julgeb pidevalt uusi asju katsetada. Samas mulle sümpatiseeriks ka see, kui presidendil, just nagu suurtel avaliku elu tegelastel ikka, oleks mingi ainulaadne ja meeldejääv ainult talle omane stiil ja olek,“ sõnab moelooja, tuues näiteks Tanja Mihhailova-Saare või Anne Veski, kes oma soenguid mitte kunagi ei vaheta.