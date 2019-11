PILDID | Eestit esindab rahvusvahelisel iludusvõistlusel kaunis viiuldaja Adriana Mass 

Face of Beauty Estonia 2019 tiitliomanik Adriana Mass Foto: Viktor Burkivski

Adriana on viies Face of Beauty Estonia tiitlikandja. Peaauhinnaks uhkel võistlusel on naturaalsetest kividest tehtud kroon ning samas stiilis kunstnikutööna valminud kõrvarõngad ja kaelakee. Tiitel annab õiguse esindada Eestit maailma Top 10 hulka kuuluval iludusvõislusel Face of Beauty International.