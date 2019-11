Lady Gaga tunnistab, et tal oli pikka aega kombeks end lõikuda 

Superstaar andis intervjuu maailma ühele mõjukamale naisele Oprah Winfreyle. Mõlemad on katsumustes karastunud. Lady Gaga rääkis, et pruugib fibromüalgiavalude vastu pidevalt ravimeid. Ka kunagised hingetraumad on valusad, kuid ta peab vajalikuks kõik südamelt ära rääkida. "Olin pikka aega eneselõikuja ja ainus viis, kuidas ma suutsin enese lõikumise ja vigastamise lõpetada, oli arusaam, et ma üritan sellega inimestele näidata, et mul on valus - selle asemel, et neile sellest rääkida ja abi paluda."

Laulja ja näitleja manitseb kõiki abi otsima, kui neil on käsil raske eluperiood. "Olen väga tänulik, et ma seda [enese vigastamist] enam ei tee. Ma ei taha seda heas valguses näidata."

Superstaar räägib ka oma traumajärgsest stressist - ta elas kunagi üle vägistamise - ning piinavast fibromüalgiast. Gaga on veendunud, et need kaks on vähemasti tema puhul seotud.