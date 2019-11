Kaks fanaatilist kollektsionääri Johannes Mikkel ja Alfred Rõude ning nende kogud on saanud kaante vahele 

„Õhtusöök Emmauses“ on legend ainuüksi selles mõttes, et Mikkel uskus selle olevat Diego Velázqueze noorpõlve töö, mille ta ostis 1930. aastatel Gustav Kangro antiigiärist Tartus,“ ütleb Greta Koppel. „Kõige mahlakam on muidugi maali antiigiärisse jõudmise lugu. Mikkel on jutustanud, et see pärineb Uue-Suislepa mõisast Viljandimaal ja et pärast mõisa omanikevahetust tekkis vajadus elamine ümber kohandada, mille käigus vajati ka ühte ust väiksema seasulu tarvis. Selle peale teatanud mõisa üks talumees teisele, et nägi just lakas parajat sobilikku ust. Võeti redel, roniti üles ja visati siis uks alla. Tolmu lendas mis kole ja mis siis selgus: tegemist on hoopis maaliga. Nii otsustanudki mehed selle Tartusse antikvariaati viia. See on lugu, mida rääkis Johannes Mikkel ja mis kuulub pigem fantaasiažanrisse.“