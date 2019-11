Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas saarel teati: Leninit ei võetud taevasse  

Küll aga teab Esmaspäev, et ta on komponeerinud hulga marsse, mida kodumaal ei tunta. Seda agaram olevat Luusmann olnud neid väljamaale saatmas: ta saatis Taani kuningale kingituseks seitse omaloomingulist marssi. Viimaselt tuli prantsuskeelne vastus, mille Luusmann pani raami ja riputas seinale. Sinna on seatud ka Soome presidendi adjutandilt tulnud tänusõnad – president oli kingiks samuti seitse marssi saanud.