INXSi staaril Hutchence'il oli pöördumatu ajukahjustus 

Seda, et Hutchence võis end meelega tappa, ei tahtnud tema toonane kallim Paula Yates kuuldagi: oli neil ju pisitütar Heavenly Hiraani Tiger Lily, keda Michael jumaldas. Teisalt oli Austraalia rokkar sügavalt häiritud Paula jätkuvast lapsehoolduslahingust eksabikaasa Bob Geldofiga. Abielupaari kolm tütart olid Bobi hoole all, sest Paula oli meelemürkidest sõltuvuses (üledoos ta lõpuks hauda viiski).

Kuid Sky News kirjutab, et Hutchence salgas avalikkuse eest oma tõsist terviseviga - pöördumatut ajukahjustust, mille ta oli saanud mõni aasta enne surma Kopenhaagenis taksojuhiga kaklema minnes. Kaks Michaeli ajupiirkonda olid jäädavalt kahjustatud. Lisaks oli rokkar kaotanud maitse- ja lõhnameele. Ainsana teadis seda kõike muusiku toonane pruut, Taani supermodell Helena Christensen.

Rokkar olnud ahastuses, et ta ei tunne maitset ega lõhna - ka omaenese tütrekese lõhna mitte. Hutchence oli veendunud, et just see tekitab temas depressiooni. Ent kui Lowenstein vestles pärast laulja surma Christenseniga, sai lahanguaruande ning tutvustas oma andmeid enesetapueksperdile ja neuroloogidele, öeldi talle: "Pole kahtlust, et ta tappis end."

Seelikukütimainega Hutchence olnud tegelikult hingelt väga ebakindel - tema suurim hirm oli jääda armastuseta. Lowensteini sõnul pelgas rokkar ilmselt isegi seda, et Paula võib tema haigusest teada saades hakata teda invaliidina kohtlema. Samuti olevat Michaelil olnud hirm, et kui bändikaaslased tema ajutraumast teada saavad, haaravad nad ohjad ja hakkavad ise laule kirjutama.