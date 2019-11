Malaisia ekskuningas ei usu, et Moskva missi poeg tema ihuvili oleks

Endine miss on avalikult ahastanud, kuidas ekskuningas ta hülgas - ta on pennituna maha jäetud. Nüüd aga annab Kelantani sultan Muhammad vastulöögi: poeg ei pruugi üldse tema sigitatud olla. Ehkki Mail Online avaldas viiekuisest Ismail Leonist armsad fotod, millel too on väga Muhammadi sarnane, väidab ekskuningas, et need ei tõesta tema isadust - see võivat olla ükskõik millise Aasia päritolu mehe laps. Seda teatas Mail Online'ile sultani õukonna allikas.