Kuninganna Elizabeth II rõivad tehakse nüüd kunstkarusnahast

Elizabeth II 2005. aastal. Foto: VIDA PRESS

Elizabeth II lemmikkasukas on aastakümneid kasutuses olnud, kuid nüüd on ajad teised ja karusnahast rõivaste õmblemine out. Buckinghami palee andis teada, et nüüd kasutatakse monarhi rõivaste valmistamisel kunstkarusnahka.