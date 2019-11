Prints Charles langes pöörase kunstipettuse ohvriks 

Ameerika kunstivõltsija Tony Tetro on tunnistanud, et Walesi printsi sihtasutuse Prince's Foundation peakorteris Dumfries House'is rippunud vesiroosipilt pole mitte Prantsuse impressionisti, vaid tema kätetöö. Nüüdseks on maal Dumfries House'is maha võetud, kirjutab Daily Mail.

Daily Maili andmeil kuuluvad kõnealused maalid 17 kunstiteose hulka, mis sihtasutus on laenanud pankrotistunud ärimehelt James Stuntilt, vormel 1 pärijanna Petra Ecclestone'i eksabikaasalt. Tetro ütles, et müüs enda maalitud pildid Stuntile. Varasema kunstivõltsingu eest on Ameerika kunstnik pool aastat trellide taga istunud.