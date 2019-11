Kanye tahab presidendiks kandideerida ja nime vahetada 

Koos abikaasa Kim Kardashianiga nelja last kasvatav West osales hiljuti Fast Company innovatsioonifestivalil. "Kui inimesed ütlevad, et on matslik end miljardäriks nimetada, ütlen mina, et võin seaduslikult võtta aastaks oma nimeks Christian Genius Billionaire Kanye West (Kristlik Geenius Miljardär KW), kuni olete kõik aru saanud, mida see täpselt tähendab," kuulutas 42aastane räppar publikule.