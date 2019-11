KOHTUSAAGA KÜTAB KIRGI! Solvunud tantsutreener Joel Juht: oma last sellises vaenulikus ühiskonnas üles ei kasvataks! 

"Mina lihtsalt astusin selle julge sammu ja loomulikult saan nüüd kannatada," räägib JJ Street tänavatantsukooli asutaja Joel Juht. Ta on aastaid käinud kohut Eesti esitajate liiduga, mis nõuab tasu tantsutundides mängitava muusika eest. Liit omakorda leiab, et muusika autoreid ei tohi jätta ilma tasust nende loomingu kasutamise eest.

Aastaid kestnud tulise vaidluse võtmeküsimus on see, kas JJ Street tänavatantsukool on õppeasutus, mis võiks õppetöös kasutada muusikat tasuta, või peaks tantsukool tasuma muusika mängimise eest just nagu seda teevad äriettevõtted.