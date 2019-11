Adele on Pilatese, tantsu ja dieediga ligi 20 kilo alla võtnud 

Värsked sotsiaalmeediafotod tõestavad, et Adele on kõvasti alla võtnud - Briti väljaannete andmeil ligi 20 kilo. Ajakirja Grazia teatel on see usina Pilatese tundides käimise, kuid ka varasemast tervislikuma toiduvaliku tulemus. Väidetavalt oli Adele'ile inspiratsiooniks ametiõde ja sõber Beyoncé, kelle efektne ülesastumine Coachella festivalil innustas tedagi oma eluviisi muutma. Kanada staari Drake'i sünnipäeval nägi Adele tõeliselt püss välja.