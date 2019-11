Miljardäri naine: ma võin mustanahalisi n***riks kutsuda küll, Alicia Keys on mu sõber 

Riskifondide juht Falcone ja tema filmiprodutsendist abikaasa Lisa palkasid oma suvel toimunud peenele suareele süüa tegema erakokk Brian Villanueva. Kuna töömaht oli suur, võttis kokk kaasa ka oma tüdruksõbra, et too teda ettevalmistustel aitaks.

Kokka selline võrdlus solvas, kuna see viitaks justkui sellele, et valgenahalised inimesed on kõik targa jutuga ja mõni mustanahalinegi võib sisimas selline olla. kuid Falcone ei näinud seda eriti tähele panevat. „Kas sa kasutad oma tüdruksõbraga kodus sõna „n***er“?“ uudistas Falcone seejärel.

Natuke hiljem pöördus Villanueva ülemuse abikaasa poole ja selgitas, et tema meelest polnud naise märkused viisakad. Jahmunud Lisa üritas ennast välja vabandada: „Ei noh, ma pean silmas, et ta räägib erudeeritult. Alicia Keys küll niimoodi ei räägi!“ Naine rõhutas, et ta pole rassist ning soovitas kokal just lauljatari poole pöörduda, kes kindlasti seda ka kinnitaks. Alicia Keys oli eelmisel päeval toimunud ürituse üks külalistest. Erinevalt Villaneuva sõbratarist ei oska nii Keys kui tema abikaasa Swizz Beatz Falcone'i sõnul eriti tarka juttu ajada.