ON SEE EETILINE? James Dean äratatakse uue filmi jaoks surnuist 

"Mis võiks takistada ravimifirmal Chaplinit surnuist üles äratamast, et ta tablette müüma hakkaks, või [Lauren] Bacalli mõnd halba madinafilmi näitlema panemast?" Zelda toonitab: kui elusate inimeste asemel hakatakse filmides digistaare kasutama, on see näitlejate ja grimeerijate suhtes ebaaus. "Kui vaja on vaid raha ja mõne kauge sugulase nõusolekut, on tulevik TUME ja tulvil korporatiivseid kummitusi."