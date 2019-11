Angelina väidab, et Brad ei luba tal välismaale kolida 

Kuulsal paaril on kuus last: Maddox (18), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) ning 11aastased kaksikud Knox ja Vivienne. Kolm esimest last on adopteeritud. Vanim, Maddox, on kodust juba välja kolinud ning õpib tänavu sügisest Lõuna-Korea ülikoolis biokeemiat.

Jolie on varem rääkinud, et lahutuse järel kaotas ta oma mina ning on alles nüüd hakanud vähehaaval taastuma. Ka uues intervjuus ütles näitlejanna, et tal on viimasest neljast aastast nii nähtavaid kui nähtamatuid arme. "Nähtamatud on kõige hullemad. Vahel on valus, kui näed, kuidas need, keda armastad, kannatavad."