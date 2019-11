Ingrid ja Toomas Tõniste tütar tegi näitlejadebüüdi 

"Maria on tundnud juba mõnda aega kutsumust näitlemise vastu, kuid ühtegi näitlemistundi ei ole ta kunagi võtnud. Meile tundus, et Maria suutis ka ekraanil iseendaks jääda ning oma rolli päris loomulikult välja mängida." Ingrid loodab, et rollipakkumisi tuleb veelgi, sest tütrele nätlejakutse väga meeldib.