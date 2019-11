ARVAMUS | Oskar Lesment: kanepireform Eestis on möödapääsmatu 

Oskar, miks on selline algatus üldse ellu kutsutud? Miks sai kanepireformist rääkimisest sinu missioon?

Kui vaadata objektiivset infot, siis narkosõda, sealhulgas ka kanepisõda, on läbi kukkunud. 58 aastat on kanepit keelatud ja tulemus on see, et täna me anname kriminaalidele 171,5 miljonit eurot aastas. Me kujtame ette, et järgmise mõne aasta jooksul tuleb iseenesest mingisugune murrang, kuigi me ise jätkame senist kanepi- ja karistuspoliitikat, mis pole kuskil 58 aasta jooksul soovitud tulemust toonud. Ei, keelamine ei toimi ja on maksumaksjale kulukas ̶ seda ma üritangi näidata.

Küsitlustele blogis (420estonia.ee) kanepi tarvitamise kohta on tänaseks vastanud ligi 4000 inimest. Kes on need kanepitarvitajad?

Täiesti harilikud inimesed. Kui vaadata nende tööprofiili ja ameteid, siis kõige rohkem on vastanute seas juhatuse liikmeid, ehitajaid, oskustöölisi, IT spetsialiste, klienditeenindajaid - mingit läbivat joont ei ole, esindatud on ametid riigiametnikest madruste ja lihunikeni. Hariduse poolelt on vastanud ka mitme kõrgharidusega inimesed, õppejõud isegi. Kui te istuks nende inimestega kõrvuti bussis või mõni neist peaks teile ettekannet koosolekul, te ei saaks arugi, et nad kanepit eelistavad.

Miks nad tarvitavad?

Vihkavad alkoholi. Kõige sagedasem vastus ongi see, et alkohol vahetati kanepi vastu välja. Kirjeldatakse, et tarvitati alkoholi ja see mõjus halvasti. Joobes olles muututi vastikuks, agressiivseks või satuti piinlikku olukorda, näiteks ärgati hommikul oma okse sees või oldi kaaslasele liialt ligitükkivad.