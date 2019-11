VIDEO | Martti Hallik jäi alastifoto tõttu ilma tasuvast koostööpakkumisest 

„Võib arvata, et käisin ja liputasin juba ammu tervele Ameerikale, aga tegelikult olid mul selle pildi peal isegi trussikud jalas. Tahtsin seda lihtsalt veidi vürtsikamaks teha ja panin emoji. See pilt tõigi kaasa selle, et mingi tädi või onu kuskil kaugel kontoris vaatas, et selle vennaga me ei saa koostööd teha,“ räägib Martti, kuidas jäi ilma neljakohalisest summast.