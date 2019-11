GALERII | Guru Robin Sharma Eesti suurimal seminaril: ohvrid ei muuda maailma! 

„Siin maailmas on kohutavalt palju keerukust. Käsi püsti, kes soovivad olla paremad juhid!“ palus maailmakuulus koolitaja Robin Sharma. „Vot sealt tulebki pihta hakata, juhiks olemisest. Ohvrid on need, kes ütlevad, et neil on õigus sellele või teisele või kolmandale ja annavad ära oma võimu. Tegelikult ei ole vaja kõrget nimetust, et juhtida. Te võite olla koristaja, tuletõrjuja. Juhtimine on mõtteviis.“

„Vaadake kriitilise pilguga üle, kas te ütlete, et te ei saa mõnda asja teha, kuna te olete siin Tallinnas ja vingute: „Mul ei saa olla maailmatasemel äri, sest mul ei õnnestu leida häid töötajaid,“ või kas ütlete, et ei saa tervise eest hoolitseda, sest teil on väiksed lapsed? Pole võimalik leida armastust, sest pere nagu ei sobiks,“ sõnas Sharma.

„Mina olen oma elus näinud, et tegelikult saab kohe aru, kes on ohver, sest tema loobub oma võimust luua. Tema loobub võimalusest luua, mõjutada, üles tõsta. Siis olete ohver teie. Maailma ei ole muutnud ohver, maailma on muutnud Martin Luther King, Steve Jobs, Nelson Mandela...

Kui te sotsiaalmeedias mind jälgite, siis ma ütlen tihti, et ärme nüüd enam lõputult soovi, et oleks rohkem kangelasi - hakake endaga pihta!

Kuidas on võimalik muuta maailma?

Olge ise see juht, keda te ootate kuskilt tulema,“ ütles Sharma. „Ma püüan siin asju lihtsustada. Suured firmad keskenduvad põhiasjadele, suurettevõtjad täpselt samamoodi. Keerukuselt lihtsusele. Ülejäänud elus pange endale mõned üksikud prioriteedid. Ma kutsun teid üles olema veel rohkem filosoofilised. Mõelge, mis see elu on, mida tähendab juhtimine, mille eest ma tahan seista,“ soovitas Sharma.