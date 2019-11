ÕL VIDEO JA GALERII | Renee Meriste uus raamat õpetab lihtsaid võtteid, kuidas valutult poliitikasse siseneda

Renee Meriste uue raamatu esitlus toimus Tallinnas Solarise keskuse Apollo raamatupoes, kus tema vestluskaaslaseks oli politoloogia doktorant Taltech'is, advokaat Raul Markus.



Renee on oma raamatut tutvustanud nõnda: "Raamatus räägin lähemalt, milliste võtetega tuleb poliitikasse siseneda ning kuidas seda teekonda võimalikult osavalt planeerida. See on suurepärane käsiraamat algajale poliitikule ning ka juba kogenud poliitikutele. Lisaks on raamatus kirjas ka põhjused, miks just üks või teine kampaania on hästi õnnestunud või vastupidi ebaõnnestunud."