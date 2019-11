BERMUDA KOLMNURK: vanalinna peoepitsentri mootor müriseb vaatamata linnaisade keelitustele täiel jõul edasi 

Ei, siin Bermuda kolmurgas ei jää kadunuks purjekad ega lennukid. Siin võib hommikuks kadunud olla pool kuupalka, esihammas, süütus ja eneseväärikus. Ja muidugi ka nende vaeste inimeste ööuni, kes siin baaride kohal korterite või hotellitubade voodites higistena vähkrevad. See on üks põhjus, miks on linnaisad sidunud Suur-Karja tänava keskkoha ümber vöö, millele nad aeg-ajalt kõlblusnaaskliga auke juurde püüavad uuristada, et seda veelgi rohkem kokku tõmmata.