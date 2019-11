Till Lindemanni Rummus filmitud video produtsent: talvel vees filmida oli täiesti ekstreemne! 

Ilya sõnul oli videoga seotud meeskond üsna väike, koosnedes 25-30 inimesest. Kogu ala valvasid pingsalt ka turvamehed, et paparatsodel poleks võimalik video filmimist pildistada. „Loomulikult pidime allkirjastama ka lepingud, et me ise midagi ei räägiks, aga need on meie äris tavalised,“ ütleb produtsent.