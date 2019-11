Soome missikandidaati kahtlustatakse tapmiskatses 

Kuigi politsei tegi taotluse kahtlusaluse vahi alla võtmiseks, jättis Helsingi kohus selle rahuldamata. Iltalehti nendib, et tõsiste vägivallakuritegude puhul on see erandlik. Juurdlust juhtiv Jukka Larkio ütles ajalehele, et naist küll ei vahistatud, kuid politsei kahtlustab teda siiski tapmiskatses.