TV3 VIDEO | Brigitte Susanne Hundi ema vastab, kas tal on tütre tegude pärast häbi ka 

Samas ei häiri Brigitte ema see, et neiu avalikult pea kõigest avameelselt räägib ega tunne häbi Brigitte tegude üle.

"Ma ei ole kasvatanud sind kunagi selliseks toredaks tubliks tüdrukuks, kes on raamides ja ei julgeks öelda seda, mida ta tahab. Kui ma olen oma kasvatuses rõhunud sellele, et sa oleksid julge ja valmis rääkima igal teemal, siis see ei ole mulle takistuseks kuulda ka seda vastukaja mis meie ühiskonnas on valdav," ütles ta.

Ema-Hundi sõnul soovis ta kunagi väga, et Brigittest saaks arst. "Sest arstidel on vaja südant, et sa suudaks hoolida. Seda sa oleks suutnud ja sul oleks olnud ka nii palju tarkust, et seda ametit õppida, aga ma sain üsna ruttu aru, et sinust tuleb näitleja," nentis ta.