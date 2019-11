VIDEO | NAELAD JA SUUSAD: helivõlur Silver Sepp jämmib üllatuspillidel Eesti suurimal laste muusikafestivalil 

Festival on mõeldud kõigile, kes soovivad avastada muusikamaailma mängulises võtmes. Kontserdid, etendused, muusikatoad, installatsioonid – see ei ole ainult kuulamine ja vaatamine, vaid saab ka ise kaasa teha. Muusika keskel võib veeta kasvõi terve päeva. Paljud kontserdid on lühikesed, kuni 30 minutit. Kultuurikatla vahetänaval toimuvad mõlemal päeval ka tasuta kontserdid ning kontsertide vahepeal saab Katelde saalis katsetada ja uurida põnevaid muusikainstallatsioone.

Kultuurikatla üks ruum aga on täidetud pisikeste südamekujuliste salvestusseadmetega – see on installatsioon "Armastuse laul". Sajad eesti lapsed on salvestanud oma "armastuse laulu". Nii täitub saal kümnete südamlike lugudega, mida saab kuulata. Kõige väiksemaid muusikasõpru aga köidab lõbus installatsioon pneumaphone, mis ühendab õhkpadjad ja muusikainstrumendid ning muusika loomiseks pole vaja muud kui hüpata patjadel.