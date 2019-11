Inimesed Eestis elav koomik Stewart Johnson: vähihaigus oli šokk! Ründasin seda huumoriga Keit Paju , täna, 16:20 Jaga: M

Koomik Stewart Johnsoni sõnul kasvatas vähi põdemine teda inimesena väga palju ning tänu sellele tegi ta palju valikuid selles suhtes, milline inimene ta tahab olla. “See muutis mu perspektiivi. Ma viisin oma elus läbi palju positiivseid muudatusi. Ma otsustasin kõike huumoriga võtta, isegi, kui midagi halba juhtub.” Foto: Robin Roots

“Vähiravi jooksul ma mõtlesin, et see on mingi k*radi nali! See on naeruväärne! Ma olen isa, mul on väikesed lapsed ja siis juhtub see kõikidest asjadest. Muidugi võtsin ma seda tõsiselt, aga ma ei leppinud sellega. Ma leppisin, et mul on vähk, aga mitte sellega, et vähiga kõik lõppebki. Ma otsustasin seda rünnata huumoriga!” räägib 21 aastat Eestis elanud Ameerika koomik Stewart Johnson võitlusest üliharuldase munandivähivormiga, mida diagnoositakse vähem kui 1% meestest. Johnson kirjutas oma kogemusest ka komöödiafilmi “Ühemeheshow”.