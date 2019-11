Mihkel Raud: vanusevahe ei olnud minu ja Liina ajutise lahusoleku põhjus

"Ma ei näe põhjust sellest tagantjärele rääkida," ei kinnita mees aga, et tema abikaasal oli kõrvalsuhe. Mihkel ütleb, et nad kasutasid Liinaga ka professionaalset abi. "Ameerikas on selleks suur tööstus, abielunõustajad ja terapeudid piiravad sind igal tänavanurgal ja nende vastuvõtule on väga lihtne pääseda. Sellest on kahtlemata abi, aga see ei ole mingisugune võluvõti.".