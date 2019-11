Inimesed Kokkuminek abikaasaga on turundustrikk? Mihkel Raud: mul on kurb, kui olen sellise mulje jätnud Kroonika , täna, 15:47 Jaga: M

Mihkel Raud Foto: Martin Ahven

Rõõmustav uudis, et Mihkel (50) ja Liina Raud (31) on taas koos, on lükanud linna peale ringlema kuulduse – kuna Mihkel esitleb oma uut raamatut "Isa", siis kas mitte pole ­uudis Raudade taasühinemisest osav trikk, et uuele raamatule tähelepanu ja seega ostjaid ligi tõmmata, kirjutab Kroonika.