Whitney Houstoni südamesõbratar kinnitab, et nende suhe oli füüsiline 

Crawford kirjutab raamatus “A Song for You: My Life with Whitney Houston" ("Laul sinule: minu elu Whitney Houstoniga"), kuidas ta tutvus tulevase superstaariga 1980. aastal New Jerseys. Mõlemad neiud olid lastelaagris kasvatajateks. Nendevahelist esimest suudlust mäletab Robyn pika ja soojana nagu mesi.