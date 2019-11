SKANDAAL: filmirežissöör ahistas lapsnäitlejat 12. eluaastast saadik 

Haenel seletab pikas ja emotsionaalses intervjuus veebisaidile Mediapart, et otsustas suu puhtaks rääkida pärast Michael Jacksoni teemalise dokfilmi "Leaving Neverland" vaatamist. Näitlejatar jõudis arusaamisele, et oli langenud pedofiili ohvriks. "Mõistsin, et olin liiga kaua klammerdunud Christophe Ruggia versiooni külge, et tegu oli armastuslooga ..." vahendab BBC News.