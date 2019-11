Inimesed Katariina Ratasepp ja Taavi Libe ühisest elust: asi tundus üsna kohe õige Kroonika , täna, 10:48 Jaga: M

Foto: Daisy Lappard / Naisteleht

„Kuna suvel jõudsime osta juba ühise korteri Kalamajja, ju siis ikka üsna kohe tuli see tunne, et on õige asi,“ sõnab näitlejanna Katariina Ratasepp Kroonikale antud intervjuus, et asi Vikerraadio tähe Taavi Libega tundus suhteliselt kiiresti õige. Detsembris saab paaril juba aasta koos oldud.