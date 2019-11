Soome ralliässa ekspruut kinnitab suhet uue mehega 

34aastane Latvala ja temast kuus aastat noorem Torppa teatasid oma suhte purunemisest oktoobris. Otsa sai 3,5 aastat kestnud armulugu, mis pidi kulmineeruma pulmadega ja pere loomisega. Sellele avaldusele eelnes määratu skandaal: Maisat süüdistati truudusetuses: Soome kõmuleht Seiska väitis sügise algul, et ralliässa kihlatu on teda juba pool aastat ühe Soome IT-firma juhiga petnud. Armuke olla Maisaga tutvunud kevadel Lapimaal. Tõestuseks salasuhteks avaldas Seiska fotod, kus Torppa pärast firmajuhi ridaelamus veedetud ööd tema BMW-sse istus.

Torppa on kogu aeg väitnud, et pole Latvalale sarvi teinud. Ajakirja Me Naiset värskes intervjuus möönis ta, et tal on nüüd sellesama Mikko-nimelise mehega suhe, ent see olevat saanud alguse alles pärast kihluse purunemist. Mikko olnud tema hea sõber, kes olnud talle raskel ajal toeks.

Latvala möönab omapoolseid vigu

Maisa on šokeeritud, kuidas Soome kõmuajakirjandus ja sotsiaalmeedia ta häbiposti naelutasid. "Minu pihta adresseeritud misogüünia oleks otsekui XIX sajandist pärit. Endistviisi on süüdi alati naine."