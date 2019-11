NAGU VERIVORST! Kat von D lasi oma käe üleni mustaks tätoveerida 

Mullu detsembris emaks saanud Kat von D on sotsmeedias rääkinud, et laseb oma vanu tätoveeringuid laseriga eemaldada. Kuid laserravist pole piisanud: meigimogul otsustas talle vastumeelseks muutunud tätokad musta värviga ära katta, vahendab Iltalehti. Selle töö võttis ette tätoveerimiskunstnik Hoode215.

Kat kuulutab Instagramis, et on mustast tattoo'st vaimustatud. "Uskumatu, et selle tegemiseks kulus vaid poolteist tundi." Kommentaaride seas leidub vaimustusahhetusi ja kiitusi, kuid paljudes Kati konto järgijates tekitab süsimust tätoveering siiski õudust.

Kriitikat saabus nii palju, et tätoka- ja meigiguru noomib eraldi postituses: ta pole eales kellegi tätoveeringuid inetuks ega nende omanikke lolliks nimetanud. Tegu olla äärmiselt isikliku eneseväljendusega ja ilu on alati subjektiivne. Katile meeldib oma musta tätoveeringu lakoonilisus ning ta kinnitab, et nüüdse aja värvid on täiesti tervislikud. Ta avaldab valiku teistest inspireerivatest mustadest tätoveeringutest.