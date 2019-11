Inimesed Prantsuse näitlejannat Catherine Deneuve'i tabas insult Toimetas Triin Tael , täna, 07:43 Jaga: M

Catherine Deneuve tänavu mais Cannes'i festivalil. Foto: AFP/Scanpix

Eile paljastas Prantsuse väljaanne Le Parisien, et legendaarne näitlejanna Catherine Deneuve on tõsises seisundis haiglasse viidud. Pereliikmed tunnistavad uudisteagentuurile AFP, et 76aastast staari tabas insult.