Koolitaja Peep Vain on suurel laval tagasi ja jagab seitset sammu enesekindluse parandamiseks

Peep Vain jagas seminaril elukogemusi teemal, kuidas tema on suutnud raskete õppetundidega enesekindlust kasvatada. "Tugeva enesekindluse alustaladeks on see, kui sinu rahaasjad on korras, tervis on korras ja sul on ka toetavad lähisuhted," on mees veendunud.