PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 7. november 

Sobiv aeg pikemate tulevikuplaanide tegemiseks. Sul on küll salasoove, kuid saad hästi aru sellest, et liigne kiirustamine võib nende täitumist segada.

Sind innustab tegutsema vajadus teistele tõestada, et oled paljukski suuteline. Tahtejõud on tugev. Kui keegi üritab sind peatada, tõstab see veelgi võitlusvaimu.

See, mis on kunagi lõpule viimata jäänud, segab praegust tegevust. Kui sul on mingi hästi varjatud saladus, võib see nüüd ootamatul viisil ilmsiks tulla.