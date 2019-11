Saund Mis toimub? Trad.Attack! on sotsiaalmeediakontolt kustutanud kõik pildid Katharina Toomemets , täna, 12:25 Jaga: M

GALERII

Trad.Attack! Foto: Stanislav Moshkov

Ansambli Trad.Attack! sotsiaalmeediakontodel käib tõeline müsteerium - bänd on Instagramist kustutanud kõik pildid ja asendanud need väikeste videoklippidega. Ka Facebookis on viimaste postitustena avaldatud tumedal taustal liikuvaid videopilte.