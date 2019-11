Tütred ei rääkinud Demiga Ashtoni pärast kolm aastat 

Rumer tunnistas Jada Pinkett Smithi Facebooki saates "Red Table Talk", et tema nooremad õed Scout ja Tallulah ei suhelnud emaga tervelt kolm aastat. Pärast lahkuminekut tütarde isast Bruce Willisest armus Demi endast 16 aastat nooremasse Ashton Kutcherisse. Nad abiellusid 2005. aastal, kuid juba enne seda oli näitlejanna jäänud lapseootele. 42aastane Moore ihkas nii väga oma noorele kallimale last kinkida. Paraku sündis laps kuuendal raseduskuul surnult. See vallandas Demis depressiooni ja alkoholismi, mida ta oli suutnud aastaid tõrjuda.

Noor mees mõjus Demile narkootikumina

Ka Rumer (keskmine õde Scout intervjuus ei osalenud) tunnistas vimma ema ja Ashtoni suhtes. "Olin nii vihane, sest tundsin, et midagi mulle kuuluvat on minult ära võetud," nentis Rumer, kelle sõnul oli ema soov neljandat last saada üks põhjus, miks ta kodust välja kolis. Demi tütred ei mõistnud: kas siis neist kolmest ei piisa?

Vanim tütar Rumer oli kahe kivi vahel. Ema sõbrannad olid Demi käitumise pärast mures ja andsid talle käsu ema liistule tõmmata. Kui tütar aga käskis Demil end kätte võtta ja meelemürkidest vabaneda, olnud ülejäänud pere Rumeri peale vihane - teda nimetati reeturiks. "Mõtlesin, et siis mul polegi enam kedagi. Mul on ema, kes ei ole praegu suuteline mu ema olema, ja ülejäänud pere ei räägi minuga enam eales," meenutab Rumer oma ahastust. Ka nende isal Bruce Willisel oli noor ilus naine, kellega ta sai veel kaks tütart.

Demi nimetab avameelses intervjuus oma suhteid Ashtoniga sõltuvuseks. Noor mees mõjunud talle narkootikumina. "See oli ilmselt veel hullem, sest see viis mind emotsionaalselt eemale." Kui Demi 2011. aastal talle truudust murdnud Ashtonist lahku läks, vajus ta veelgi sügavamale meelemürgisohu. Tütred hoidsid emast eemale. Nende sõnul sai Moore'ist koletis. "Demi elu oli lihtsalt üks suur kaos," rääkis ajakirja People allikas tänavu septembris.