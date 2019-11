Inimesed Kas Donna Nordica kopeeris Mari moemärki? Marilin Sikkal: see on nahaalsuse tipp! Jaanika Vilipo , täna, 09:17 Jaga: M

GALERII

Marilin Sikkal Foto: Erlend Štaub

Järjekordne moekisma pulbitseb Maarjamaa pinnal: riidebrändi Mari asutaja Marilin Sikkal süüdistab, et tema loodud dresskleidid on jõudnud moelavadele Donna Nordica nime alt. "Minu jaoks on see nahaalsuse tipp," põrutab moelooja Sikkal. Donna Nordica loovjuht Mai Loog tõrjub kopeerimissüüdistust: "See on kummaline, et Marilin peab oma dresskleite etaloniks või kopeeritavaks ürgmudeliks."