TIMMERI TAROSKOOP 11.–17. NOVEMBER | Sõnnil on palju kohustusi, Kaksikud on pidevalt valikute ees 

JÄÄR tunneb, et mingid eesmärgid jäävad praegu kättesaamatuks, annate liiga kergelt loobumisvõidu ja võtate aja maha. Kui seda tööl teete, siis on võimalik saada raha juurde, sest teie teeneid vajatakse, kasutage seda kavalalt ära. Hingeliselt olete praegu kuidagi kurb, süüdistate end. Ärge jamage, see on vaid hetk, nädala lõpp toob lõbusa koosviibimise ja soovide täitumise. Ärge ainult minevikku igatsema hakake, see oht on teil peale klaasikest veini.

KAKSIKUD on sel nädalal pidevalt valikute ees - see või teine? Tõmbab teid ühte suunda, aga enesekaitseks valite teise suuna. Te kardate nii väga haiget saada sel nädalal, seda nii tööl kui suhetes. Kuulake oma sisetunnet, esimene mõte on õige, siis on kõik hästi. Keskenduge sel nädalal enda vajadustele ja seadke end esikohale. Nädala lõpus tunnete millegi uue vastu huvi ja asute seda endale selgeks tegema. Võtab aega, aga saab asja.