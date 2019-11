TWITTER HÄMMINGUS: kas Keanu semmib Helen Mirreniga?! 

Sihvakas blondiin, kellega 55aastane üksiklasemainega staar laupäeval Los Angelese kunsti- ja filmigalale ilmus, on ajakirja People teatel Ameerika kunstnik Alexandra Grant (46), keda seob Keanuga aastatepikkune koostöö ja sõprus. Grant on illustreerinud Reevesi kaks raamatut. Neil on ka ühine kirjastus.