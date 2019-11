Kiirusta! „Eesti laulule“ saab lugusid esitada veel loetud tunnid 

„Soovitan kõigil, kes vähegi jõuavad puhkuste või kontsertide kõrval mõelda sügise peale ja tahavad „Eesti laulul“ osaleda, suhteliselt varakult tegutsema hakata. Varasemalt oleme „Eesti laulule“ oodanud lugude demosid, kuid seekord ootame juba lõppversioone. Varem sai lugu pärast veel natuke timmida, aga nüüd on nii, et see variant, mis saadetakse, see jääb,“ rääkis Tomi Rahula augustis Õhtulehele.