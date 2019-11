„PUUDUTA MIND“ 104. SAADE | Täna räägime naiste häbist, suhetest, rõõmudest ja kasvamisest 

Kristina Paškevicius

"Oleme kehastunud siia planeedile Maa just nendesse kehadesse, mis meil parasjagu on ja kogu meie tarkus, andekus, olemus väljendub läbi selle keha. Seega on oluline oma kehaga hästi läbi saada, teda tunda, hoida ja armastada," rõhutab tantsiv jumalanna.

"Eestlastel on palju vanasõnu, nende hulgas ka "jagatud mure on pool muret" ja "jagatud rõõm on topeltrõõm". Arvame sageli, et koht, aeg või inimesed, kellega jagada, ei ole justkui sobilikud. Peame mõnda teemat liiga isiklikuks, et sellest üldse rääkida," räägib Marika Pruul. "Kindlasti on ka olukordi, kus eelistame üldse mitte jagada, sest usume, et jagades kaob kogemuse vägi ning et sõnad kahandavad kogetu erilisust või kogetu kirjeldamiseks sõnadest lihtsalt ei piisa."