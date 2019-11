Inimesed Ameerika Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour: "Mõnel inimesel on piibel. Minul on Vogue." Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

Fotograafidele harva naeratav Anna Wintour ja moelooja Michael Kors tänavu septembris. Foto: Vida Press

Anna Wintour on püsinud Ameerika Vogue'i eesotsas 31 aastat, kuid tiitel „peatoimetaja“ on liig mannetu, kirjeldamaks Wintouri positsiooni moeilmas. Suured päikseprillid maopilku varjamas ja juuksed 14. eluaastast peale kleopatrasoengus, on austatud ja kardetud alfaemane Anna kogu moemaailma valitseja.