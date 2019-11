UUS KUUM PAAR? „Rannamaja“ Seidi kardab, et on varsti „Prooviabielu“ Kalvi-Kalle pruut 

Seidi kirjutab Twitteris, et Kalvi-Kalle hakkas teda Instagramis jälgima ning lisas ka Facebookis sõbralisti. “Mul on tunne, et ma pole varsti enam vallaline,” nentis ta selle peale.

Kahjuks tõdes Kalvi-Kalle kõigi rämps-realitysaadete austajate meelehärmiks, et tema uus naine ei ole Seidi. “Kallid televaatajad, ärge muretsege! Uus naine ei ole Seidi Voogre. Tema puhul meeldib ainult see, et pole LUIK!” kirjutas Kalvi-Kalle krüptiliselt, kuid viidates ilmselt Seidi tehislikult saavutatud tumedamale nähavärvile ning torgates ehk solvangu oma eksnaise Heleni poole, kes isegi naljatlenud, et ta on valge kui luik.