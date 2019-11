Siiski susiseb? „Rannamaja“ Seidi ja „Prooviabielu“ Kalvi-Kalle veetsid koos aega Tartu ööklubis

Seidi jagas oma Instagrami story's videot, kus on näha, et ta veedab Tartus asuvas ööklubis Level Kalvi-Kallega aega. "Meil on ühe uue projekti filmimine ja ärge te üldse hakake," tõmbab Seidi siiski oma jälgijatel tuure maha.

Paar päeva tagasi kirjutas Seidi Twitteris, et Kalvi-Kalle hakkas teda Instagramis jälgima ning lisas ka Facebookis sõbralisti. “Mul on tunne, et ma pole varsti enam vallaline,” nentis ta selle peale.

Kalvi-Kalle postitas hiljuti enda Instagrami videod sellest, kuidas vapralt läbi kõleda sügisöö mööda põldu oma uue kallima juurde sõidab. “Otsetee uue naiseni. Vanasti ikka ütlesin, et võtaks uue, aga vana pole kuskile panna. Nüüd vana pandud ja uue tuule üles kütmise aeg,” kirjutas ta video juurde.

Kahjuks tõdes Kalvi-Kalle kõigi rämps-reality-saadete austajate meelehärmiks, et tema uus naine ei ole Seidi. “Kallid televaatajad, ärge muretsege! Uus naine ei ole Seidi Voogre. Tema puhul meeldib ainult see, et pole LUIK!” kirjutas Kalvi-Kalle krüptiliselt, kuid viidates ilmselt Seidi tehislikult saavutatud tumedamale nähavärvile ning torgates ehk solvangu oma eksnaise Heleni poole, kes isegi naljatlenud, et ta on valge kui luik.