Uus kuum paar! Silvia Ilves ja Paul Neitsov: meil on koos lihtsalt hea olla 

„Ma ei otsi endale viienda lapse isa, nagu paljud juba ehk arvavad. Olen otsustanud elada üks päev korraga, mitte nagu varem, et kui armun, siis hakkan suurt elu looma. Mul on piisavalt lapsi ka juba, nüüd saab hakata elama,“ ütleb Silvia (27), kel on varasematest suhetest neli poega.